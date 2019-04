जितेंद्र ने 'जवानी जानेमन' सॉन्ग पर पत्नी शोभा कपूर के साथ किया डांस, खूब देखा जा रहा है जंपिंग जैक का Video

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र (Jeetendra) रविवार को 77 साल के हो गए. शनिवार की रात को उन्होंने अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया. जितेंद्र (Jeetendra) ने इस मौके पर अपनी पत्नी की शोभा कपूर (Shobha Kapoor) के साथ डांस भी किया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनके इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. इस वीडियो को जितेंद्र (Jeetendra) की बेटी एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो में जितेंद्र और उनकी पत्नी शोभा कपूर के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखी जा सकती है. इस वायरल वीडियो में जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा कपूर (Shobha Kapoor) के साथ 80 के दशक का पॉपुलर गाना 'जवानी जानेमन' के ऊपर डांस कर रहे हैं. यह गाना फिल्म 'नमक हलाल' का है, जिसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है.

Happie bday!! JAI MATA DI.... parents r GODS ON EARTH ! May u live my years too ! Happie bday papa pic.twitter.com/wDLVDByOsu