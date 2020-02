जेमिमा रोड्रिगेज ने टी-20 WC के दौरान न्यूजीलैंड की बच्चियों को सिखाया बॉलीवुड डांस, Video हुआ वायरल

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2020 (ICC Women T20 World Cup 2020) में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम अब तक किसी भी टीम से नहीं हारी है. टीम ने अब तक ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को मात दी है और सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है. बीते दिनों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जेमिया रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के साथ जमकर डांस किया था. अब फिर से जेमिया रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) का एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

A post shared by ICC (@icc) on Feb 28, 2020 at 6:00pm PST

जेमिया रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) के इस वीडियो को आईसीसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में वो न्यूजीलैंड के बच्चों को बॉलीवुड डांस सिखाते नजर आ रही हैं. जेमिया रॉड्रिग्स का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर फैन्स भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. जेमिया रॉड्रिग्स के इस डांस वीडियो को करीब डेढ़ लाख बार देखा जा चुका है.

My favourite cricketer aces #HaanMainGalat !! Bring the cup home Jemi

And by popular demand also bring Security Ji to bollywood https://t.co/YSCceAP6E7