झांसी की रानी के दुश्मन 'जनरल ह्यूज रोज' ने कंगना रनौत के बारे में कही यह बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की हालिया फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस दीं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' फिल्म में एक और किरदार ने खूब वाहवाही बटोरी और वो किरदार था जनरल ह्यूज रोज का. फिल्म में इस किरदार को निभाया रिचर्ड कीप (Richard Keep) ने. फिल्म देखने के बाद उनकी काफी तारीफ हुई. इसी संबंध में एनडीटीवी ने उनसे खास बातचीत की. बातचीत के दौरान रिचर्ड कीप ने फिल्म से जुड़े तमाम पहलुओं पर बेबाकी से बातचीत की और अपने आगामी प्रोजेक्टस के बारे में भी बताया.

Richard Keep से बातचीत के मुख्य अंश...

आपको यह रोल कैसे मिला?

- जुलाई 2017 में पराग्वे से फिल्म कर अभी मैं लौटा ही था कि तभी मेरे एजेंट स्टीवनसन विदर ने लंदन में मुझे फिल्म की कहानी और कैरेक्टर की समरी मेल की. फिर फिल्म डायरेक्टर कृष से मेरी बात हुई. बातचीत से पहले मैंने कुछ घंटे इस कैरेक्टर पर रिसर्च किया. कृष के साथ आइडिया शेयर करने के एक हफ्ते बाद ही मैंने हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ी और फिल्म के लिए फाइट सीन हॉलीवुड के डायरेक्टर निक पॉवेल की साथ शूट की.



आपने झांसी की रानी में कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद की?

- झांसी की रानी सच की लड़ाई लड़ने की प्रतीक थीं और यह बहुत साहस की बात होती है. किसी महिला के विश्वास को आगे ले जाना और भारत के लोगों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ना बहुत सम्मान की बात है. मुझे जनरल ह्यूज रोज का किरदार निभाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी और उनकी प्रेरणाओं को गहराई से जानने की आवश्यकता थी.



आप बॉलीवुड में कोई और फिल्म भी कर रहै हैं?

- अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो जरूर करूंगा. लेकिन फिलहाल मुझे 'मेलेफिसेन्ट 2' पर काम पूरा करना है, जो लंदन में होगा जहां मैं रहता हूं



कंगना रनौत की एक्टिंग और डायरेक्शन पर आपकी क्या राय है?

- कंगना रनौत 3 नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी हैं और खुद को उच्चतम श्रेणी की एक्ट्रेस में साबित कर चुकी हैं. मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि कंगना रनौत के साथ ऐसी महत्वपूर्ण फिल्म में काम कर सका. एक डायरेक्टर के रूप में कंगना आश्चर्यजनक लगीं. उन्होंने मुझे कृष के साथ शुरू में अपने कैरेक्टर को विकसित करने की अनुमति दी. फिल्म में हर नए सीन के लिए उनका वीजन शानदार था.



आप अपने भविष्य के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए?

- 'मेलेफिसेन्ट 2' पर काम खत्म करने के बाद मेरी अगली योजना फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पर काम करना है, जिसके लिए मुझे लगभग एक महीने तक यात्रा करनी पड़ेगी. इसके अलाना मैं गर्मियों के महीनों में अपने तीनों भाइयों के साथ मोंट ब्लैंक की चोटी पर चढ़ूंगा और अपने पिता के लिए चैरिटी जुटाउंगा. मेरे पिता जी हाल ही में गुजर थे.

