जॉनी लीवर बेटी के साथ बनाने लगे TikTok Video तो बाप-बेटी में ही हो गया झगड़ा- देखें वीडियो

बॉलीवुड एक्टर जॉनी लीवर (Johny Lever) अपनी एक्टिंग और कॉमेडी के लिए खूब जाने जाते हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी बेटी जैमी लीवर (Jamie Lever) के साथ टिकटॉक (TikTok Video) बनाते नजर आ रहे हैं. इस टिकटॉक वीडियो (TikTok Viral Video) में जॉनी लीवर और उनकी बेटी उनकी ही फिल्म के डायलॉग पर बातचीत कर रहे हैं. जॉनी लीवर अपने इस वीडियो में जहां जॉनी लीवर परेश रावल की एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं तो वहीं उनकी बेटी जैमी लीवर अपने पापा के किरदार में दिखाई दे रही है.

My daughter @Its_JamieLever did this for me, and I did this for you baapu! @SirPareshRawal https://t.co/zQI3PN1ofz

जॉनी लीवर (Johny Lever) अपने इस वीडियो में बेटी के लाख समझाने पर भी नाम याद नहीं कर पाते हैं. जिससे उनकी बेटी को उनपर गुस्सा आ जाता है. इस टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) को उनकी बेटी जैमी लीवर (Jamie Lever) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था. इसके बाद खुद एक्टर ने भी रिट्वीट करते हुए इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया. वीडियो को पोस्ट करते हुए जॉनी लीवर ने लिखा, "मेरी बेटी जैमी लीवर ने यह मेरे लिए किया और अब मैंने यह आपके लिए किया बापू परेश रावल." बता दें कि जैमी का अपने पिता के साथ यह पहला टिकटॉक वीडियो है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर के जरिए दी है.

Ha hA hA hA ... Thanks Johny bhai as you are my favourite and one of the finest human being I know of ... Jamie is a hugely talented bundle of joy and fun ... my regards to both of you and be god with you . @iamjohnylever@Its_JamieLeverhttps://t.co/emToikdlbo