जर्नलिस्ट ने 'रेस 3' के ट्रोल होने पर पूछा सवाल, सलमान खान ने कुछ यूं उड़ाई धज्जियां...

सुपरस्टार सलमान खान ने ट्विटर पर अपनी अगली बड़ी फिल्म 'रेस-3' के ट्रेलर को ट्रोल किए जाने की बात को नकारते हुए कहा कि एक या दो फॉलोअर्स वाले लोगों की टिप्पणियां ट्रोलिंग नहीं मानी जा सकती. 'रेस-3' का ट्रेलर इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुआ था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसे निशाना बनाया जाने लगा और इसका मजाक उड़ाया गया. टीवी शो 'दस का दम' के नए सीजन के लॉन्च के मौके पर सोमवार को सलमान से 'रेस-3' लेकर हो रही चर्चाओं व अटकलों के बारे में पूछा गया. सलमान ने पत्रकार से कहा, "मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं."सलमान खान ने बदले में सवाल करते हुए पूछा, "क्या आप इसे ट्रोल कर रहे हैं? आप जानते हैं कि कौन इसे ट्रोल कर रहा है?" उन्होंने कहा, "जब एक, दो, तीन, चार फॉलोअर्स वाले लोग ट्रोल करते हैं, तो वह ट्रोलिंग नहीं होती." बता दें, इस बार उनके पास अपने फैंस के लिए कुछ खास है. हर कोई स्क्रीन पर इस शो के आने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है, निर्माताओं ने हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें सलमान 'दस का दम' की धुन पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. सलमान ने 'दस का दम' के शीर्षक गीत को गाया है, जिसका प्रीमियर चार जून को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होगा.

