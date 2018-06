Kaala Box Office Day 3: सिर चढ़कर बोला 'काला' का क्रेज, 3 दिन में बटोरे 100 करोड़

#BREAKING: In 3 Days, #Kaala has crossed ₹ 100 Cr Gross at the WW Box Office.. pic.twitter.com/N9NS1no2Mg — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 10, 2018

#Kaala continues to rock #Chennai City Box Office.. Day 3 collections almost on-par with Day 1 - ₹ 1.70 Crs..



3-Days Total - ₹ 4.90 Crs.. pic.twitter.com/VblTZAqKsE — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 10, 2018

Till 7 PM PST on Saturday (June 9th), #Kaala has collected $300K in #USA



Total Gross-$1.35 Million.. pic.twitter.com/5HZvtw4slE — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 10, 2018

#Kaala breaks into TOP 5 charts in AUSTRALIA... All set to emerge SECOND HIGHEST *opening weekend grosser* of 2018 [Indian films], after #Padmaavat... That’s a HUMONGOUS ACHIEVEMENT, isn’t it?

Thu A$ 105,672

Fri A$ 100,662

Sat A$ 110,526

Total: A$ 316,860 [₹ 1.63 cr]@Rentrak — taran adarsh (@taran_adarsh) June 10, 2018

साउथ में भगवान की तरह पूजे जाने वाले अभिनेता रजनीकांत की फिल्म Kaala रिलीज होने के साथ ही दुनियाभर में धुआंधार कमाई कर रही है. फिल्म ने महज 3 दिनों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड बिजनेस कर डाला है. ' काला ' का क्रेज सिर्फ साउथ के शहरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर छाया हुआ है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के ट्वीट के अनुसार, फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है. रमेश ने उम्मीद जताई है कि शनिवार को जोरदार कमाई करने वाली यह फिल्म रविवार को बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ देगी.चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की यह फिल्म शानदार कमाई कर रही है. इसने तीन दिनों में सिर्फ चेन्नई से ही 4.90 करोड़ रुपये का बिजनेस कर डाला है.फिल्म विदेश में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब हुई है. शनिवार तक फिल्म ने अमेरिका में 1.35 मिलियन डॉलर (तबरीबन 9 करोड़ रुपये) का बिजनेस कर डाला है.ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के आंकड़ों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में रजनीकांत की यह फिल्म जोरदार बिजनेस कर रही है. 'पद्मावत' के बाद यह साल 2018 की दूसरी हिट फिल्म बनकर उभरी है. 3 दिन में 'काला' ने ऑस्ट्रेलिया से 1.63 करोड़ रुपये बटोर लिए है. बता दें कि 'काला' फिल्म का निर्देशन पी रंजीत ने किया है. 67 वर्षीय अभिनेता रजनीकांत के साथ उनकी यह दूसरी फिल्म है. इससे पहले उन्होंने 2016 में ‘कबाली’ फिल्म का साथ में निर्देशन किया था. 'काला' में रजनीकांत गैंगस्टर की भूमिका में हैं, इसकी कहानी धारावी झुग्गी की पृष्ठभूमि में हैं.