जॉन ऑलिवर ने CAA को लेकर उड़ाया पीएम मोदी का मजाक, तो बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट कर लगाई फटकार

देश में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है. दिल्ली में कानून को लेकर अब हिंसा ने भयानक रूप ले लिया है. हाल ही में फेमस कॉमेडियन जॉन ऑलिवर (John Oliver) ने अपने करंट अफेयर्स शो 'लास्ट वीक टुनाइट (Last Week Tonight)' में सीएए (CAA) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की आलोचना की थी और विस्तार से चर्चा की थी. अब जॉन ऑलिवर के इस वीडियो पर बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी (Kabir Bedi) का रिएक्शन आया है. अपने ट्वीट के जरिए कबीर बेदी (Kabir Bedi) ने कॉमेडियन को जमकर फटकार लगाई है.

काजोल ने अजय देवगन को बताया कैसे ली जाती है सेल्फी, इंटरनेट पर Photo वायरल

You're trying to be funny John Oliver. Very trying. Your “facts” on the CAB and NRC, even Demonetision, are SO wrong it's not funny at all. Many video clips you showed are NOT the norm. Being funny doesn't give you the right to be an unethical journalist. #Journalism#Ethicshttps://t.co/HplmHR1tFP