शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' पर बोले बॉलीवुड एक्टर- ईद पर रिलीज होती तो 'भारत' का क्या होता...

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की 'कबीर सिंह' को बॉक्स ऑफिस (Kabir Singh Box Office Collection) पर बंपर ओपनिंग लगी है और फिल्म शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' तेलुगू फिल्म 'अर्जुन रेड्डी (Arjun Reddy)' का ऑफिशल रीमेक है. 'अर्जुन रेड्डी' में विजय देवराकोंडा (Vijar Deverakonda) ने लीड रोल निभाया था. शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' ने पहले दिन 20.21 करोड़ रुपये की कमाई की है और अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है और इसकी तुलना सलमान खान (Salman Khan) की 'भारत (Bharat)' से कर दी है.

दिशा पटानी का इंजेक्शन लगवाते हुए वीडियो हुआ वायरल, जानें क्या है वजह

Now question is this that if #KabirSingh was released on #Eid Toh Fir opening Kaya Hoti Aur #Bharat Ka kaya Hotaa?

सारा अली खान सोनू के साथ मुंह छुपाए शिमला में घूमती आईं नजर, अब Photo हुईं वायरल

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिएक्शन देते हुए लिखा हैः 'अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' ईद के दिन रिलीज हुई होती तो सोचो ओपनिंग क्या होती और 'भारत (Bharat)' का क्या होता?' इस तरह कमाल आर खान ने कमेंट किया है और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Google Doodle Amrish Puri's 87 Birthday: अमरीश पुरी पहले स्क्रीन टेस्ट में हो गए थे फेल- जानें 10 बातें

Top 5 *Day 1* biz... 2019 releases...

1. #Bharat ₹ 42.30 cr [Wed]

2. #Kalank ₹ 21.60 cr [Wed]

3. #Kesari ₹ 21.06 cr [Thu]

4. #KabirSingh ₹ 20.21 cr [Fri]

5. #GullyBoy ₹ 19.40 cr [Thu]

NOTE: #KabirSingh is the *only* film in this list to have the traditional Friday release.