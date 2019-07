Kabir Singh Box Office Collection Day 15: शाहिद कपूर की फिल्म की अच्छी कमाई जारी, कमाए इतने करोड़

Kabir Singh Box Office Collection Day 15: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'कबीर सिंह' (Kabir Singh)' दिन पर दिन बॉक्स ऑफिस पर अपना नया रिकॉर्ड दर्ज कर रही है. 'कबीर सिंह' (Kabir Singh)' की धुआंदार कमाई हो या शानदार ओपनिंग, हर मामले में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म ने साल की दूसरी बड़ी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है. खास बात तो यह कि 'कबीर सिंह' (Kabir Singh)' ने 13 दिन में ही 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सलमान खान की 'भारत' को भी पीछे छोड़ दिया. वहीं कमाई की बात करें तो शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की कबीर सिंह का तूफान अभी भी जारी है. तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने बीते शुक्रवार यानी 5 जून को करीब 5.40 करोड़ रुपए की कमाई की है. इसके जरिए कबीर सिंह ने 218. 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है.

#KabirSingh remains steady on [third] Fri... Should gather speed on [third] Sat and Sun... Will cross ₹ 225 cr today [Sat]... [Week 3] Fri 5.40 cr. Total: ₹ 218.60 cr. India biz.