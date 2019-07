'कबीर सिंह' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: शाहिद कपूर की फिल्म ने विदेश में भी बिखेरा जलवा, किया इतना कलेक्शन

'कबीर सिंह' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'कबीर सिंह' भारत में अपना दमदार प्रदर्शन करते हुए ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. लेकिन 'कबीर सिंह' (Kabir Singh)' का यह प्रदर्शन केवल अपने देश तक ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जारी रहा. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक 'कबीर सिंह' ऑस्ट्रेलिया में अपना जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए वहां भी अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है. 7 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई कबीर सिंह ने सभी भारतीय फिल्मों को छोड़ते हुए अब तक करीब 959,994 डॉलर यानी 6.58 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस आंकड़े से लगता है कि फिल्म जल्द ही विदेश में 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगी.

Top 5 highest grossing films in #Australia... 2019 releases...

1. #KabirSingh: A$ 959,994

2. #GullyBoy: A$ 944,974

3. #Uri: A$ 887,921

4. #Bharat: A$ 852,506

5. #Kalank: A$ 834,037

[Data + BO ranking as on 7 July 2019]

#KabirSingh will cross A$ 1 million soon.@comScore