Kabir Singh के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के बयान पर हंगामा, बोले- गर्लफ्रेंड को थप्पड़ नहीं मार सकते तो ये कैसा प्यार...

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और फिल्म को खूब पसंद भी किया जा रहा है. 'कबीर सिंह' के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) ने फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने उन आरोपों का जवाब दिया था, जिसमें 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' को मर्दानगी का महिमामंडन बताया जा रहा है. संदीप वांगा रेड्डी ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'जब आप किसी पुरुष या स्त्री के साथ बहुत गहराई से प्रेम करते हैं या गहरे जुड़े होते हैं, तो इसमें काफी ईमानदारी रहती है. अगर आप के पास फिजिकल डेमोनस्ट्रेशन की आजादी नहीं है...अगर आपके पास एक-दूसरे को झापड़ मारने की आजादी नहीं है तो मुझे नहीं लगता है उनके बीच कुछ है. '

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की 'कबीर सिंह (Kabir Singh)' तेलुगू फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का रीमेक है और इसके कई सीन्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है. एक सीन में फिल्म का हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के थप्पड़ मारता है और वह कुछ रिएक्ट नहीं करती है. 'कबीर सिंह' को लेकर फिल्म समीक्षक कह रहे हैं कि इसमें हीरो के हिंसक व्यवहार को सामान्य बताने की कोशिश की गई है. इस पर संदीप रेड्डी वांगा कहते हैं, 'अर्जुन रेड्डी को लेकर भी आलोचना हुई थी, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही अजीब है.'

Movie was a movie...but justifying physical abuse?? If u love someone u have the right to slap? Gosh...this guy needs to be shown all the love without physical hurt!! Pathetic!!