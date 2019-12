काजोल ने अजय देवगन और सैफ अली खान पर लगाया धोखा देने का आरोप, Tweet हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल (Kajol) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में काजोल अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. काजोल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पति और एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पर धोखा देने का आरोप लगाया है. काजोल का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस ने अजय देवगन और सैफ अली खान को लेकर लिखा, "आपने मुझे ओमकारा में धोखा दिया, और अब प्रमोशन के दौरान भी दे रहे हो."

फराह खान का ट्वीट हुआ वायरल, बोलीं- मुझे 'ला इलाहा इल्लल्लाह' और 'जय श्री राम', दोनों से ही समस्याएं हैं...

You betrayed me in Omkara and now during promotions also... hope u read this in Switzerland #Saifalikhanpic.twitter.com/kKnecdKOg9