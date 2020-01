'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' उत्तर प्रदेश में हुई टैक्स फ्री तो काजोल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को कही यह बात

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: The Unsung Warrior)' ने सिनेमाघरों में रिलीज के बाद से ही धमाल मचा कर रख दिया है. इस फिल्म के साथ दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की 'छपाक' (Chhapaak) भी रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. जहां एक तरफ छपाक को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में टैक्स फ्री कर दिया गया था तो वहीं अजय देवगन की 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' को भी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में टैक्स फ्री कर दिया है. इस बात को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल (Kajol) ने उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद कहा है. काजोल का योगी आदित्यनाथ को लेकर किया गया ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Thank you for declaring #TanhajiTheUnsungWarrior tax-free in Uttar Pradesh ???????? @myogiadityanath @UPGovt #TanhajiUnitesIndia pic.twitter.com/ENe2YGcuxj

काजोल (Kajol) ने अपने ट्वीट में 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: The Unsung Warrior)' को टैक्स-फ्री करने पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "उत्तर प्रदेश में तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर को टैक्स-फ्री घोषित करने के लिए आपका धन्यवाद." बता दें कि काजोल से पहले खुद अजय देवगन (Ajay Devgn) ने भी फिल्म को टैक्स-फ्री करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया था. उन्होंने यूपी के सीएम को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, "तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद श्री योगी आदित्यनाथ जी. सर मुझे बेहद खुशी होती अगर आप हमारी फिल्म को देखते."

Thank you Shri Yogi Adityanathji for making #TanhajiTheUnsungWarrior Tax-Free in Uttar Pradesh. I would also be delighted Sir if you watched our film @myogiadityanath#TanhajiUnitesIndia