Kalank Box Office Collection Day 5: आलिया और वरुण की फिल्म 'कलंक' की धाकड़ कमाई जारी, जानें अब तक का कलेक्शन

Kalank Box Office Collection Day 5 : आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वरुण धवन (Varun Dhawan) की फिल्म 'कलंक' (Kalank) का धाकड़ कमाई जारी है. 'कलंक' बॉक्स ऑफिस (Kalank Box Office Collection) पर जमकर अपना जलना बिखेर रही है. लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वरुण धवन (Varun Dhawan) के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) ने भी शानदार काम किया है. मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' (Kalank) को देखने के लिए लोग एडवांस बुकिंग भी कर रहे हैं. रिलीज होने के 5 दिन बाद इस फिल्म ने लगभग 64 करोड़ की धांसू कमाई कर डाली है.

#Kalank continues its strong run in the international arena... Wed to Sat total: $ 3.950 mn [₹ 27.43 cr]... Day 1: $ 740k Day 2: $ 910k Day 3: $ 1.2 mn Day 4: $ 1.1 mn Key markets... USA+Canada: $ 1.42 mn UK: £ 483k UAE+GCC: $ 950k Australia: A$ 522k #Overseas

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और वरुण धवन (Varun Dhawan) की फिल्म 'कलंक' (Kalank) ने रिलीज के दिन यानी बुधवार को 21.60 करोड़, गुरुवार को 11.45 करोड़, शुक्रवार को 11.60, शनिवार को 9.75 करोड़ की कमाई की है. फिल्म के कमाई देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'कलंक' ने रविवार को भी 10 करोड़ की कमाई की होगी. शनिवार तक इस फिल्म की कमाई के आंकड़े की जानकारी तरण आदर्श ने ट्वीट कर दिया है. आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म 'कलंक' देश ही नहीं विदेशों में भी खूब कमाई कर रही है. तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने शनिवार तक विदेशो में करीब 28 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी.

#Kalank is clearly underperforming... Dips on Day 4 [Sat]... Trending is weak, so big biz on Day 5 [Sun] is ruled out... Wed 21.60 cr, Thu 11.45 cr, Fri 11.60 cr, Sat 9.75 cr. Total: ₹ 54.40 cr. India biz.