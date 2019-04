Kalank Movie Review: वरुण और आलिया की फिल्म 'कलंक' को लेकर लोगों में खासा उत्साह, ट्विटर पर आया ऐसा रिएक्शन

खास बातें फिल्म 'कलंक' आज रिलीज हो गई लोगों को खूब पसंद आ रही है फिल्म फिल्म समीक्षकों ने भी दिए अच्छे रिएक्शन

बॉलीवुड की मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' (Kalank) का बुधवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और सिद्धार्थ रॉय कपूर (Siddharth Roy Kapoor) जैसे सितारे अपनी चमक बिखेर रहे हैं. फिल्म 'कलंक' (kalank) को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. इससे पहले फिल्म के ट्रेलर को भी लोगों ने खूब पसंद किया था. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'कलंक' (Kalank Movie Review) को देखने के बाद बहुत अच्छा रिएक्शन भी दिया है. फिल्म 'कलंक (Kalank) के बारे में फिल्म समीक्षक तरण आदर्श सहित बाकी समीक्षकों ने भी अपनी राय दी है. फिल्म समीक्षकों के अलावा 'कलंक' (Kalank) के बारे में लोग भी ट्विटर पर अपनी राय दे रहे हैं.

#Kalank screen count...

India: 4000

Overseas: 1300

Worldwide total: 5300 screens

* #Kalank is the widest release for Varun Dhawan and Alia Bhatt.

* Also, #Kalank is the widest release of 2019 *so far*.

* #MahaveerJayanti [Wed] and #GoodFriday [Fri] holidays will boost biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) 17 अप्रैल 2019

Still thinkin about #kalank ..And what remains with u apart from the magic of @aliaa08 & @Varun_dvn which is sublime..is the most beautiful theme song..uff..Goosebumps every time u hear it! Big love & Tku @ipritamofficial & @raiisonai for giving us yet another epic love anthempic.twitter.com/tm5trZ5hw6 — Sophie #AjjNaiyoSawna (@Sophie_Choudry) 17 अप्रैल 2019

Saw #Kalank and really enjoyed the film @Varun_dvn is superb asusual Entire team has done a great job including @aliaa08@sonakshisinha@duttsanjay@MadhuriDixit#AdityaRoyKapoor is GREAT 2nd part of the film is it's heart you won't be able to control ur emotions in it — Bhavesh Punjabi (@_BhaveshPunjabi) 16 अप्रैल 2019

मल्टीस्टारर 'कलंक' (Kalank) में ड्रामा, इमोशन सहित एक्शन का भी भरपूर डोज डाला गया है. इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक बर्मन ने किया है. बताया जा रहा है कि फिल्म को लगभग 80 करोड़ के बजट में बनाया गया है. फिल्म को लेकर तरण आदर्श ने ट्वीट किया: भारत में 'कलंक' (Kalank) को 4000 और विदेशो में इसे 1300 पर रिलीज किया गया है. कुल मिलाकर इसे 5300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है. महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के मौके पर इस फिल्म को खूब बूस्ट मिलने की संभावना है.

Twitter doesn't allow enough characters so a separate tweet for @karanjohar@apoorvamehta18@WardaNadiadwala Sajid bhai @FoxStarIndia for #Kalank To support the vision of a director the way they have is BRILLIANT! — Milap (@zmilap) 16 अप्रैल 2019

#Kalank is a visual treat ... Its beautiful and Cinematic... its a fantastical world with a real heart... #AbhishekVerman super job Abhi... #AdityaRoyKapur is superb in the film ...@sonakshisinha is so good in a lovely cameo... @karanjohar@apoorvamehta18@DharmaMovies — Shashank Khaitan (@ShashankKhaitan) 16 अप्रैल 2019

Kya baat hai. That running scene from varun dhawan is a pure artwork masterclass #kalank — Hamzah Bhuta (@Hamzah_Bhuta) 16 अप्रैल 2019

बता दें कि 'कलंक (Kalank Teaser)' की कहानी सन् 1945 की है, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था. फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित है. फिल्म में माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) बहार बेगम, संजय दत्त बलराज चौधरी, आलिया भट्ट रूप, सोनाक्षी सिन्हा सत्य चौधरी, वरुण धवन जफर और आदित्य रॉय कपूर देव चौधरी का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म का सेट बहुत ही भव्य है और हालांकि टीजर में कहानी काफी उलझी हुई नजर आ रही है लेकिन करण जौहर ने फिल्म के सेट पर भरपूर पैसा लगाया है.

संजय दत्त और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की जोड़ी को परदे पर लगभग दो दशक बाद एक साथ देखा जा सकेगा. 'कलंक (Kalank)' को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया है और फिल्म के प्रोड्यूसर्स में करण जौह और साजिद नाडियाडवाला हैं.

