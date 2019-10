अक्षय कुमार के गाने पर KRK ने किया डांस, Video देख 'हाउसफुल 4' के एक्टर ने किया कुछ ऐसा कमेंट

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का गाना 'शैतान का साला' (Shaitan Ka Saala) खूब वायरल हो रहा है. यहां तक कि सोशल मीडिया पर इस गाने से जुड़ा एक चैलेंज भी ट्रेंड कर रहा है, जिसके तहत लोगों को इस सॉन्ग पर डांस करना होता है. आम लोगों के साथ ही इस चैलेंज को बॉलीवुड सितारों ने भी बखूबी पूरा किया. पहले आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने इस गाने पर डांस कर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का दिल खुश कर दिया था. तो वहीं अब बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी 'शैतान का साला' पर डांस परफॉर्म किया, जिसका वीडियो उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया.

My dance on Shaitan Ka Sala song of #Housefull4! @akshaykumar@Riteishdpic.twitter.com/6Fs9OQH35e