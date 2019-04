बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीटर पर निकाला विराट कोहली के खिलाफ गुस्सा, लिखा- सबसे खराब कप्तान...

देश में इन दिनों दो चीजों की धूम मची हुई है, एक लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) और दूसरा आईपीएल (IPL). बॉलीवुड के दिग्गज इन दोनों इवेंट में सीधे तौर पर जुड़े नजर आते हैं. लोग अपनी-अपनी तरीके से इसमें अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) भी पीछे नहीं हैं. वह दोनों ही इवेंट को लेकर लगातार ट्वीट करते रहते हैं. उनके ट्वीटर गन पर हमेशा कोई न कोई निशाने पर रहता ही है. इस बार कमाल आर खान (Kamaal R Khan) के निशाने पर आए विराट कोहली (Virat Kohli). आरसीबी (RCB) के खराब परफॉर्मेंस से नाराज कमाल आर खान (Kamaal R Khan)ने कहा कि विराट (Virat Kohli) सबसे खराब कप्तान हैं.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि आईपीएल (IPL) की रैंकिग टेबल में आरसीबी (RCB) सबसे निचले पायदान पर है. और न ही आज तक आरसीबी (RCB) ने एक भी आईपीएल (IPL) सीजन जीता है. यह दिखाता है कि कोहली (Virat Kohli) सबसे खराब कप्तान हैं. इसके आधार पर मैं 100 फीसदी यह बात कह सकता हूं कि टीम इंडिया (Team India) वर्ल्ड कप (World Cup) के सेमीफाइनल तक में नहीं पहुंचेगी. कमाल खान (Kamaal R Khan) के इस ट्वीट पर विराट फैन्स ने नाराजगी जताई है.

Team #RCB is in the bottom of ranking table of #IPL and even #RCB hasn't won #IPL till date. It's proof that #Kohli is the worst captain. Therefore I can say with 100% guarantee that #TeamBCCI won't reach to even semi final of up coming #ICCWorldCup!