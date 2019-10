कश्मीर मुद्दे पर इस बॉलीवुड एक्टर ने इमरान खान को दी चेतावनी, ट्वीट कर कहा-पाकिस्तानियों का ध्यान रख नहीं सकते...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने एक ट्वीट को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. लगभग हर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले कमाल आर खान ने इस बार एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दे डाली है. हाल ही में, कमाल आर खान ने प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को कश्मीर के मुद्दे पर लताड़ लगाई है. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 (Article 370) हटाए जाने पर इमरान खान को हिदायत देते हुए कमाल आर खान ने कहा, 'आपको कश्मीर से क्या लेना-देना है?'

Sir @ImranKhanPTI what do u have to do with Kashmir? Why are u worried about Kashmiri people, when u are not able take care of Pakistani people? 70% people want u to resign immediately. So better to take care of them instead of Kashmiri people. India will take care of Indian ppl.