गोविंदा ने किया दावा हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' का नाम है मेरी देन तो इस एक्टर ने यूं बनाया मजाक

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) हाल ही में रजत शर्मा के शो 'आप की अदालत' में नजर आए. इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज खोले. गोविंदा ने हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'अवतार (Avatar)' को लेकर भी कई खुलासे किए, जिससे हर कोई हैरान रह गया. फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में देने वाले गोविंदा ने जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार' को लेकर कहा कि उन्होंने ही जेम्स कैमरून को इस फिल्म का नाम सुझाया था. गोविंदा ने इंटरव्यू में कहा था कि 2009 में आई ब्लॉकबॉस्टर फिल्म 'अवतार' में उन्हें रोल मिला था लेकिन उन्होंने रोल को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो 410 दिनों तक फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकते थे. गोविंदा को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है.

करिश्मा कपूर के मम्मी-पापा बारिश में यूं कर रहे थे रोमांस, एक्ट्रेस बेटी ने शेयर कर डाला वीडियो

गोविंदा (Govinda) ने अपने ये भी कहा कि उन्होंने फिल्ममेकर जेम्स कैमरून को फिल्म का नाम सुझाया था. अब अपने इस बयान को लेकर गोविंदा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. हाल ही में एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने गोविंदा को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Actor Govinda said:- I was offered #Avatar and I only gave the title's suggestions to #JamesCameron!

I assume that he is mentally disturbed and need help. He was a big super star, So Bollywood people must help him at this time.