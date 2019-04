बॉलीवुड एक्टर ने शेयर की अपनी पुरानी तस्वीर, बताया पहली बार AC टेक्नीशियन बनकर गया था दुबई

जिन लोगों की बॉलीवुड (Bollywood) में दिलचस्पी है, उनके लिए कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का नाम नया नहीं है. ट्विटर पर अच्छी खासी फॉलोअर्स संख्या वाले कमाल खान (Kamaal R Khan) ने कुछ फिल्मों में बतौर हीरो भी काम किया है. साल 2005 में कमाल ने सितम फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था. कमाल आर खान को असली पहचान बिग बॉस के घर में मिली थी. बिग बॉस के घर में कमाल खान (Kamaal R Khan) ने दावा किया था उनका दूध हौलेंड से आता है, पानी फ्रांस से और चाय लंदन से आती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमाल आर खान (Kamaal R Khan) दुबई में रहते हैं और खाड़ी देशों में मजदूर भेजने का काम करते हैं.

कमाल (Kamaal R Khan) ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं, जहां वो बॉलीवुड की शख्सियतों के अलावा क्रिकेटर्स और राजनीतिज्ञों पर भी खुलकर टिप्पणी करते हैं. कमाल (Kamaal R Khan) अक्सर लोगों का मजाक बनाते भी देखे गए हैं. दूसरों के अलावा कमाल अपना खुद का भी मजाक उड़ाने में गुरेज नहीं करते हैं. उन्होंने ट्विटर पर अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि दुबई में पहली बार वो एक एसी टेक्नीशियन बनकर आए थे. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं, जब दुबई में पहली बार एक एसी टेक्नीशियन के रूप में काम करने आया था, कसम से, बिल्कुल बच्चा था मैं.

Me, when first time I went to Dubai to work as an air conditioner repairing technician. By God! I was a child.🤪😁 pic.twitter.com/4XEDXkodWs