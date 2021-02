इस क्रिकेटर ने सुनाई किसानों की दास्तान, बोलीं, 'जब एक किसान हिम्मत हारता है', बॉलीवुड एक्टर ने शेयर किया Video

कृषि कानूनों (Farm Law) को लेकर किसान अभी भी दिल्ली के तीनों बॉर्डर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं. किसानों ने हाल ही में पूरे देश में चक्का जाम किया था. जिसमें देश के कई राज्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो एक फिल्म का सीन है. इस वीडियो में क्रिकेटर के आउटफिट में नजर आ रही यह लड़की किसानों का दर्द बयां करती नजर आ रही हैं. वीडियो में लड़की कह रही है, "जब हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो बनाने वाले की तारीफ करते हैं."

If you want to know about a #Farmer So you must watch it. And pls RT also!!! pic.twitter.com/fxPynGSNzs