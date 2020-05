पाकिस्तान में हुए हादसे पर बॉलीवुड स्टार्स का नहीं आया रिएक्शन, तो एक्टर बोले- इतना डर, इतने तो लोग ब्रिटिश काल में

पाकिस्तान (Pakistan) के कराची में शुक्रवार को एक यात्री विमान उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था. प्लेन में आई तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ. इस घटना में बहुत से लोगों की जान चली गई. पाकिस्तान में हुए इस हादसे पर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का रिएक्शन आया है. कमाल आर खान ने ट्वीट करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर जमकर निशाना साधा है. बता दें, एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan Twitter) अकसर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय जनता के सामने रखते नजर आते हैं.

There was a time, when our actors were tweeting about each and everything of Pakistan. But today those actors are not having guts to say one word about #planecrash in Pak. Itna Darr! Ye Kaisi Zindagi JEE Rahe Hain! I don't think ppl were scared, so much during British rule also.