देश में कोरोना के मामले बढ़ने पर बॉलीवुड एक्टर ने सरकार पर साधा निशाना, बोले- 'अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश...'

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. स्पेन को पछाड़ कर भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोनावायरस मरीज़ों की कुल संख्या 2,46,628 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 6,929 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के लगातार देश में बढ़ रहे मामलों पर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का रिएक्शन आया है. कमाल आर खान ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Now it's confirmed that India will be on 1st position with highest numbers of #Corona patients in the world till the end of June. All thanks to unplanned #Lockdown! Kahawat Hai, Anaadi Ka Khelna, Khel Ka Satya Naas.