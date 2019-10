Aarey Forest को लेकर सरकार के सपोर्ट में उतरा ये बॉलीवुड एक्टर, ट्वीट कर कहा- हमारी सरकार गलत फैसला...

मुंबई में मेट्रो (Metro) शेड बनाने के लिए आरे जंगल (Aarey Forest) में मौजदू पेड़ों की कटाई को लेकर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बंट गया है. जहां कुछ फिल्मी सितारे सरकार के इस फैसले के सपोर्ट में हैं तो कुछ इसका जमकर विरोध कर रहे हैं. हाल ही में, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. लगभग हर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करने वाले एक्टर कमाल आर खान इस फैसले में सरकार के सपोर्ट में हैं.

I don't want to be against the government for #AareyForest because our @PMOIndia's government will never ever take any wrong decision. Government knows better than people about it. So we people must support government's decision.