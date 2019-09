बॉलीवुड एक्टर ने सरकार से की अपील- पाकिस्तान के हिंदू, ईसाई और सिखों को मिले भारतीय नागरिकता

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करने के साथ ही वह बॉलीवुड फिल्मों और कलाकारों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं. इसके साथ ही कमाल आर खान (Kamaal R Khan) बॉलीवुड फिल्मों का रिव्यू भी करते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने भारत सरकार को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसने देखते ही देखते सबका खूब ध्यान खींचा है. इसके साथ ही कमाल आर खान (Kamaal R Khan) के इस ट्वीट पर लोग जमकर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. दरअसल, अपने ट्वीट में कमाल आर खान ने भारत सरकार से अपील की है.

निक जोनास की उम्र को लेकर प्रियंका चोपड़ा का उड़ा मजाक, तो पति ने यूं बंद किया ट्रोलर्स का मुंह

I request to government of India to give Indian nationality to all the Hindus, Sikhs and Christians, who are staying in Pakistan, so that they can live happily in India. They can't live happily in the country like Pakistan.