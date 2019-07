बॉलीवुड एक्टर को इन माफियाओं से मिली जान से मारने की धमकी तो ट्वीट कर गृहमंत्री से लगाई मदद की गुहार

बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान यानी केआरके (Kamaal R Khan) अपने ट्वीट्स और वीडियो को लेकर काफी जाने जाते हैं. आए दिन कमाल आर खान किसी न किसी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया जो काफी चौंकाने वाला था. इस ट्वीट में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बताया कि दिल्ली के दो भाइयों ने उन पर जबरदस्ती अपनी संपत्ति आधे दाम पर बेचने और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने इस ट्वीट में उन लोगों की फोटो भी शेयर की, साथ ही दिल्ली पुलिस और गृहमंत्री अमित शाह से मदद की भी मांगी है.

These 2Goons of Delhi, property Mafia brothers #RameshChander and #BhanwarChander are forcing me to sell my property to them in Delhi with half price. They are threatening to kill me n my family members if I don't sell to them. I need ur help sir @AmitShah@CPDelhi@DelhiPolice! pic.twitter.com/Vq7qm5qPHK