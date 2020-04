एचडी कुमारस्वामी के बेटे की लॉकडाउन में हुई शादी, तो बॉलीवुड एक्टर ने कसा तंज, बोले- जब लाखों लोग बिना खाने के...

लॉकडाउन (Lockdown) के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (H.D. Kumaraswamy) के बेटे निखिल कुमारस्वामी (Nikhil Kumaraswamy) की शादी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की भतीजी से एक फार्म हाउस में हुई. इस शादी में लॉकडाउन के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गयी. तकरीबन सवा सौ मेहमानों को प्रशासन ने इस शादी में आने की इजाजत दी थी. अब इस पर लगातार लोगों के रिएक्शन आए हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री #DeveGowda के पोते की शादी इसी #Lockdown में हुई, और लोग बिना Mask के शामिल हुए! कोई social distancing भी नहीं की गई! When lakhs of poor people are locked without food, then why #VIPs are doing whatever they want to do? Why no law for politicians?