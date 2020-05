राहुल गांधी ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों से की मुलाकात, तो बॉलीवुड एक्टर बोले- वह परिवार का दर्द...

देशभर में जारी लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से प्रवासी श्रमिकों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शनिवार को दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली. अब राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों से उनके हाल चाल पूछे जाने को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का रिएक्शन आया है. कमाल आर खान ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

A national leader @RahulGandhi is sitting with the labours and talking to them to share their pain is appreciable. He feels the pain of a family because he is having a family. At least there is one politician who is feeling the pain of Crores of migrant labourers. Thanks Rahul. pic.twitter.com/wxPftB4amE