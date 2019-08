अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' को लेकर इस एक्टर ने की भविष्यवाणी, 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा नहीं करेगी पार

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'मिशन मंगल (Mission Mangal)' लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने केवल 6 दिनों में ही 113 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म दर्शकों को तो खूब पसंद आ रही है. लेकिन हाल ही में एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अक्षय कुमार और उनकी फिल्म के कलेक्शन को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने एक्टर को लेकर ट्वीट करते हुए कहा 'अक्षय की फिल्में शुरू में तो बॉक्स ऑफिस पर खूब चलती है, हालांकि बाद में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी नहीं छू पाती.'

Batla House Box Office Collection Day 6: जॉन अब्राहम की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका, कमाए इतने करोड़

Akshay is practicing for last 25 years and he always starts running very fast at the box office but always give up before to touch 150Cr line. He will try for few years more to cross it and then on a fine day he will give up and return to his home country Canada forever.????????????