कमल हासन ने नागरिकता संशोधन बिल पर उठाए सवाल, बोले- अगर यह वोट इकट्ठा करने का तरीका नहीं है तो...

नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया है. सदन में विधेयक के पक्ष में 125 और विरोध में 99 मत पड़े हैं. विधेयक के संसद में पारित होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इसे भारत और इसके करुणा तथा भाईचारे के मूल्यों के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया. इस बिल को लेकर देश के कुछ लोग समर्थन में खड़े हैं तो वहीं कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं. हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार कमल हासन (Kamal Haasan) ने सवाल उठाया है, साथ ही नागरिकता संशोधन बिल से जुड़ा एक ट्वीट भी किया है जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

असम में बिगड़े हालातों पर बोले बॉलीवुड एक्टर, 'नागरिकता संशोधन बिल अब तक का सबसे नासमझी भरा फैसला है'

Why are Tamils who are subjected to a methodic genocide and Muslims facing discrimination, be excluded from the bill? If it's a genuinely benevolent bill and not a vote garnering exercise, then why won't this CAB stop to pick up stranded Tamils & troubled Muslims of Srilanka?