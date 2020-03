कंगना रनौत का बर्थडे पर Video हुआ वायरल, शहीदों के लिए गाया 'ऐ मेरे वतन के लोगों...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आज अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. बता दें, आज ही के दिन 1931 में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह (Bhagat Singh), राजगुरु (Rajguru) और सुखदेव (Sukhdev) को फांसी दी गई थी. पूरा देश में 23 मार्च को हर साल 'शहीद दिवस (Martyrs Day)' मनाया जाता है. इस मौके पर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को कंगना की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

Dear friends Kangana thanking you all for wishing her on her Birthday also she sang few lines for our Martyrs, Jai Hind ???? pic.twitter.com/g1Ur65QLCE