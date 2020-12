कंगना रनौत ने पूछा, ' दिलजीत कहां है?', तो सिंगर ट्वीट कर बोले- 'ये लो पकड़ो मेरा शेड्यूल...'

एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर काफी चर्चा में आ गए थे. ट्विटर पर उनकी तीखी नोकझोंक के बाद काफी विवाद छिड़ गया था. अब हाल ही में कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ को लेकर एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट में अपना कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ पर तंज कसते हुए कहा था, "12 घंटे हैदराबाद में शिफ्ट करने के बाद आज मैं चैन्नई आ गई हूं, एक चैरिटी इवेंट अटेंड करने के लिए. मैं येलो में कैसी लग रही हूं? और दिलजीत कहां है? हर कोई उसे ट्विटर पर यहां ढूंढ़ रहा है."

Today after working in a 12 hours shift in Hydrabad this evening I flew down to Chennai to attend a charity event, how do I look in yellow? Also #Diljit_Kitthe_aa ?

Everyone is looking for him here on twitter ???? pic.twitter.com/Sbx6K4Shvb