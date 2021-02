कंगना रनौत ने दिलजीत को बताया 'भेड़ की खाल में भेड़िया', Tweet कर बोलीं- 'खालिस्तानी...'

हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) के किसान आंदोलन (Farmer's Protest) को लेकर ट्वीट करने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं. जहां एक तरफ कुछ सेलेब्रिटीज रिहाना का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं, कुछ उनके विपक्ष में हैं. इसी बीच ट्विटर पर एक बार फिर से कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) में जंग छिड़ गई है. इससे पहले भी कंगना और दिलजीत में किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर काफी बहसबाजी हुई थी. ऐसे में एक बार फिर से रिहाना के ट्वीट के बाद दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई है.

Mujhe pata tha tu kabhi nahin bolega ki tu Khalistani nahi hai, this is for everyone to see, bhed ki khaal mein bhediye... Jai Hind https://t.co/Zby730IOoP