Kangana Ranaut ने बॉलीवुड को फिर बताया Bullywood, बोलीं- देखो, फासीवाद ऐसा नजर आता है...

There is no illegal construction in my house, also government has banned any demolitions in Covid till September 30, Bullywood watch now this is what Fascism looks like #DeathOfDemocracy #KanganaRanaut

कंगना रनौत ने कहा है कि 'मेरे घर में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है, वैसे भी कोविड की वजह से सरकार ने 30 सितंबर तक किसी भी तरह के डेमोलिशंस पर रोक लगा रखी है. बुलीवुड (Bullywood) अब इसे देखो, फासीवाद ऐसा नजर आता है.'



I am never wrong and my enemies prove again and again this is why my Mumbai is POK now #deathofdemocracy ???? pic.twitter.com/bWHyEtz7Qy

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने ट्वीट में बीएमसी (BMC) द्वारा की जा रही तोड़फोड़ पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "मैं कभी गलत नहीं थी और मेरे दुश्मन बार-बार इस चीज को साबित करते हैं. इसलिए ही मेरी मुंबई अब पीओके है." इसके अलावा एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ऑफिस की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं. इन तस्वीरों में बीएमसी कर्मचारी कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को साझा करत हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "पाकिस्तान...लोकतंत्र का अंत." इतना ही नहीं, बीएमसी कर्मचारी को एक्ट्रेस बाबर और उसकी सेना भी बताया.

As I am all set for Mumbai Darshan on my way to the airport,Maha government and their goons are at my property all set to illegally break it down, go on! I promised to give blood for Maharashtra pride this is nothing take everything but my spirit will only rise higher and higher. pic.twitter.com/6lE9LoKGjq