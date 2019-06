कंगना रनौत बहन रंगोली को रात दो बजे करती हैं फोन और देती हैं ये सजेशन- जानें क्या है मामला

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी फिल्म 'पंगा' की शूटिंग में व्यस्त हैं. कंगना रनौत जल्द ही 'मेंटल है क्या' में राजकुमार राव के साथ भी नजर आने वाली हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिससे पता चलता है कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक्टिंग के अलावा एक और काम काफी बेहतर तरीके से कर सकती हैं. सोशल मीडिया पर बेबाक तरीके से अपनी राय पेश करने वाली कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें वह कुल्लू में अपना नया घर बनवा रही हैं. इस घर को डिजाइन करने में उनकी मदद कोई और नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना (Kangana Ranaut) रनौत कर रही हैं.

Ajay and I are building our house in Kullu, I simply asked Kangana for some design suggestions, here she is designing everything from a scratch, sometimes calls me at 2am bursting with idea and excitement, everyday I get hundreds of reference pictures...(contd) pic.twitter.com/lBX5yAWZr7



कंगना रनौत (Kangana Ranaut) शूटिंग के साथ ही अपनी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) का घर डिजाइन करने में भी मदद कर रही हैं. रंगोली चंदेल ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करते हुए दी है. रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर लिखा 'मैं और अजय कुल्लू में अपना घर बनवा रहे हैं, हमने कंगना से सिर्फ घर के डिजाइन के लिए सुझाव मांगा था, लेकिन यहां कंगना घर की छोटी से छोटी चीज भी डिजाइन कर रही हैं. कई बार वह मुझे रात 2 बजे ही कॉल करके अपने सुझाव देती हैं. इसीलिए रोजाना मुझे डिजाइन के 100 से भी ज्यादा पिक्चर मिलते हैं.'

(Contd)....for our budget what she is doing with the house is extraordinary, best thing about Kangana is her ability to give her all to the people in her life, to treat them as if they are an extension of herself, how not to fall in love with her everyday pic.twitter.com/JO4Pfy6wEr