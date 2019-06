कंगना रनौत की बहन ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- जानबूझकर ठुकराई थी यशराज, भंसाली, अजय और अक्षय की फिल्में

बॉलीवुड में अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ने कंगना को लेकर एक खुलासा किया है. दरअसल, रंगोली चंदेल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसको लेकर लोगों में बहस छिड़ गई. रंगोली चंदेल ने लिखा, 'कंगना ने जानबूझकर खान की फिल्मस, यशराज फिल्मस, भंसाली, कुमार (Singh Is Bling), देवगन (Baadshaaho), कपूर (Sanju) इन सभी फिल्मों को मना किया था. अगर वो ये सभी फिल्में करती तो वो भी पॉपुलेरिटी की लिस्ट में शामिल हो जाती. लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना.'

Kangana has willingly said no to Khan films, YRF films, Bhansali, Kumar( Singh is Bling), Devgan(Baadshaaho), Kapoor( Sanju)films, if she had done all these she would have made to all popularity lists, she chose the path less travelled...(contd)