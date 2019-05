कंगना रनौत की बहन रंगोली ने ऋतिक रौशन पर साधा निशाना, कहा- अब तू देख बेटा तेरा क्या हाल होगा

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और ऋतिक रौशन (Hrithik Roshan) के बीच विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों ही कलाकारों की फिल्में एक ही तारीख पर रिलीज होने की वजह से दोनों के रिश्तों की कड़वाहट एक बार फिर सामने आ गई है. मेंटल है क्या (Mental Hai Kya) और सुपर 30 (Super 30) की रिलीज डेट क्लैश होने से नाराज कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली (Rangoli) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने ऋतिक रौशन (Hrithik Roshan) पर कंगना (Kangana Ranaut) के खिलाफ निगेटिव पीआर करने का आरोप लगाया है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का पीआर संभालने वाली रंगोली (Rangoli) ने लिखा कि ऐसे शख्स से क्या उम्मीद की जा सकती है जो युद्ध के मैदान में मिलने के बजाय पीठ पर वार करना पसंद करता हो. जितना तू और तेरा पीआर गिरेगा, उतना ही... अब तक इस बारे में नहीं सोचती थी मगर अब तू देख... जादू.

What to expect from a man who always prefers to attack your back rather then meeting you in the battle field, jitna tu aur tera PR Kangana ko giraega utna he woh teri maregi.... so far it wasn't her concern magar ab tu dekh... Jadoo. https://t.co/D4GiBqWkbI

रंगोली (Rangoli) ने इसके बाद लगातार कई सारे ट्वीट्स किए. उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा तू अपने चिल्लर पीआर से ट्वीट करवाते रहे. वो एक इंटरव्यू देगी और तू चारों खाने चित.

रंगोली (Rangoli) ने ऋतिक (Hrithik Roshan) को चेतावनी दे डाली है कि बालाजी क्या कंगना रनौत का प्रोडक्शन हाउस है दो वो जब चाहे फिल्म रिलीज कर दे, लेकिन पप्पू तो पप्पू होता है, कॉमन सेंस है ही नहीं. अब देख बेटा, तेरा क्या हाल होगा.

रंगोली (Rangoli) ने लिखा कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एकता कपूर (Ekta Kapoor) को 26 जुलाई को मेंटल है क्या (Mental Hai kya) रिलीज नहीं करने के लिए कहा था लेकिन एकता (Ekta Kapoor) ने कहा था कि एक निर्माता के रूप में उन्हें फिल्म की रिलीज डेट तय करने का अधिकार रखती है. फिर वो अपने बचपन के दोस्त ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) मिली थी और फिर दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया.

Kangana told Ekta Kapoor not to release MHK on 26th but Ekta said its is her prerogative as a producer to decide the relase date, then she had a meeting with her childhood friend Hrithik and they both took this call...(contd)