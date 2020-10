कंगना रनौत ने बिना नाम लिए फिर साधा जया बच्चन पर निशाना, बोलीं- बॉलीवुड की थाली ने...देखें Tweet

रणवीर सिंह की कार में बाइक सवार ने मारी टक्कर, एक्टर ने गाड़ी से उतर किया ऐसा- देखें Video

I have started action training for my upcoming action films #Tejas and #Dhakaad I play a Fauji and a Spy respectively in these films. Bollywood ki thali may have given me a lot but post Manikarnika success I too have given Bollywood it's first ever legitimate action heroine pic.twitter.com/0gkNqk3yuo