कंगना रनौत ने 'मैंने होंठों से लगाई तो हंगामा हो गया' पर किया डांस, वायरल हुआ Video

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को अकसर काफी गंभीर अंदाज में ही देखा गया है, और जब भी वे कुछ कहती हैं तो वह भी विषय आधारित है. लेकिन कंगना रनौत इन दिनों सातवें आसमान पर हैं क्योंकि उनकी फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen Of Jhansi)' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है. 'मणिकर्णिका' में कंगना रनौत की एक्टिंग को पसंद किया गया और फिल्म का डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया है. इस तरह 'मणिकर्णिका' के सक्सेस को इंजॉय करना तो बनता ही है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के कुछ डांस वीडियो वायरल हो रहे हैं जो उनकी 'मणिकर्णिका' की सक्सेस पार्टी के हैं, और बॉलीवुड की क्वीन एकदम झकास अंदाज में डांस कर ही हैं. कंगना रनौत (Kangana Ranaut Dance Video) को इस अंदाज में बहुत कम ही देखा जाता है.

Let the madness take over !! #Hungamahogya #ManikarnikaSuccess #Brothersister pic.twitter.com/iEswbTTVdC

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के इस डांस वीडियो को उनकी बहन रंगोल चंदेल ने अपने ट्विटर एकाउंट पर शेयर किया है. कंगना रनौत इस वीडियो में अपनी सुपरहिट फिल्म 'क्वीन (Queen)' के सॉन्ग 'मैंने होंठों से लगाई तो हंगामा हो गया' पर डांस कर ही हैं. कंगना रनौत को इस तरह डांस करते हुए कम ही देखा गया है, और अकसर पार्टियों से कंगना रनौत दूर ही रहती हैं. लेकिन ये पार्टी उनकी खुद की फिल्म की सक्सेस पार्टी थी, ऐसे में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का खुश होना तो बनता ही था.

#KanganaRanaut & @anky1912 set the dancefloor on fire with some #Dankila at the #ManikarnikaSuccessParty#AnkitaLokhandepic.twitter.com/qeGWsWd6VF