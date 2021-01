Kangana Ranaut अब निभाएंगी Indira Gandhi का किरदार, आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर आधारित है फिल्म

Happy to announce my dear friend Sai Kabir and I are collaborating on a political drama. Produced by Manikarnika Films. Written and Directed by Sai Kabir ???? https://t.co/wpThWV0kME — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 29, 2021

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान करते हुए लिखा, "इस बात की घोषणा करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे खास दोस्त साईं कबीर और मैं एक पॉलिटिकल ड्रामा के लिए साथ आए हैं. इसे मणिकर्णिका फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका लेखन और निर्देशन साई कबीर कर रहे हैं." कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी से जुड़ा अपना थ्रोबैक लुक भी साझा किया है. इस फोटो को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "यह एक आयकॉनिक महिला के बारे में फोटोशूट है, जो कि मैंने अपने करियर की शुरुआत में किया था. उस समय मुझे इतना मालूम था कि एक दिन इस आयकॉनिक लीडर का किरदार में पर्दे पर जरूर निभाउंगी."

This is a photoshoot about iconic women I did in the beginning of my career, little did I know one day I will get to play the iconic leader on screen. https://t.co/ankkaNevH2 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 29, 2021

She was very beautiful, not pin up girl type beautiful, her face was like when all the swords are drawn just before the King's command....- Khushwant Singh pic.twitter.com/p4IrHC4OWV — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 29, 2021

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुताबिक यह फिल्म एक किताब पर आधारित है. इस फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग पूरी तरह से तैयार होने वाली है. हालांकि, फिल्म इंदिरा गांधी की बायोपिक नहीं है, बल्कि इस फिल्म में 1975 में लगे आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी चीजों को दर्शाया जाएगा. कंगना रनौत के अलावा फिल्म में और भी कई कलाकार शामिल होंगे. इंदिरा गांधी से जुड़ी इस फिल्म का अभी तक नाम तय नहीं किया गया है. फिल्म में इंदिरा गांधी के साथ-साथ उनके बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री को भी दिखाया जाएगा.