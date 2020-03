कनिका कपूर के अपार्टमेंट के 35 लोगों ने कराया कोरोनावायरस टेस्ट, 11 लोगों की रिपोर्ट आई निगेटिव और 24...

'बेबी डॉल' फेम बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) इन दिनों कोरोनावायरस (Coronavirus) से जूझ रही हैं. बताया जाता है कि लंदन से लौटने के बाद उन्होंने कोरोनावायरस का कोई टेस्ट नहीं कराया था. इसके बाद वह अपने माता-पिता से मिलने लखनऊ गईं और पार्टी में भी शामिल हुई थीं. इससे इतर कनिका कपूर को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, जिसमें पता चला है कि कनिका कपूर (Kanika Kapoor) के साथ कल्पना टावर में 35 लोग मौजूद थे, जिनमें से 11 लोगों का कोरोनावायरस टेस्ट रिजल्ट नेगिटिव आया है. वहीं, बाकी बचे 24 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है.

Eleven of the 35 occupants of Kalpana Tower where #Bollywood singer #KanikaKapoor stayed with her uncle on March 13, have tested negative for #Coronavirus. The reports of 24 persons are awaited. #Covid19India#COVID19outbreakpic.twitter.com/CbWSi1PGhX