कनिका कपूर की प्रिंस चार्ल्स के साथ फोटो हुई वायरल, फैन्स बोले- दुनिया में तूफान लाने वाली हैं...

ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles) के कोरोनावायरस (Coronavirus) टेस्ट पॉजीटिव आने की घोषणा के एक दिन बाद नेटिजेंस ने बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर (Kanika Kapoor) के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें ढूंढ निकाली हैं, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है. नेटिजेंस ने दोनों की तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें कनिका कपूर (Kanika Kapoor) ने ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हैं. तस्वीर में सभी मुस्कुरा रहे हैं और वह प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles) के बगल में खड़ी हैं. इस तरह कनिका कपूर की यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

Prince Charles detected with #coronavirus . Kanika Kapoor is surely taking the world by storm. BTW - she has been detected 3rd time +ve today. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/mOruYNeRh9

कनिका कपूर (Kanika Kapoor) और प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles) की इस फोटो को लेकर एक यूजर ने ट्वीट किया है, 'अब हमें पता चला कि प्रिंस चार्ल्स को कैसे कोरोनावायरस संक्रमण हुआ.' वहीं अन्य ने लिखा, 'प्रिंस चार्ल्स कोरोनावायरस से ग्रसित हो गए हैं. कनिका कपूर पक्का दुनिया में तूफान लाने वाली हैं.'

Now we know how #PrinceCharles got #Coronavirus. Yes, that's #KanikaKapoor in the image.



P.S. It's an old image pic.twitter.com/Dux1dNCwKQ