कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर कपाली मोहन ने किया सुसाइड, होटल के कमरे से मिला शव

कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन कपाली मोहन (Kapali Mohan) ने सुसाइड कर लिया है. उन्होंने बीते 23 मार्च को अपने होटल के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. बताया जा रहा है कि वित्तीय समस्याओं के कारण उन्होंने यह कदम उठाया. पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है.

Kapali Mohan's recent video in which he confess his financial condition. It is suspected that this is the reason behind his extreme step. @DeccanHerald@nkaggere@BlrCityPolicehttps://t.co/350iDmvKpupic.twitter.com/Nh2n7E7bv4