कपिल शर्मा ने बॉलीवुड के इन विलेन्स को बताया 'शरीफ', तो रंजीत बोले- झूठ बोल रहा है ये...देखें Video

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. शो के आने वाले एपिसोड के प्रोमो वीडियो भी कपिल शर्मा शेयर करते रहते हैं. इस बार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) शो पर बॉलीवुड के मशहूर विलेन्स गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover), रंजीत (Ranjeet) और किरण कुमार (Kiran Kumar) मेहमान होंगे. इन तीनों ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ मिलकर जमकर धमाल मचाया है. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) का एक प्रोमो वीडियो सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) शो में इस बार बॉलीवुड के इन मशहूर विलेन्स ने अपने अंदाज से दर्शकों को खूब हंसाया. इस एपिसोड के प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि कपिल शर्मा उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि ये तीनों असल जिंदगी में बहुत शरीफ लोग हैं. इस पर रंजीत (Ranjeet) कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कृष्णा अभिषेक (Krushna) गुलशन ग्रोवर (Gulshan Grover), रंजीत (Ranjeet) और किरण कुमार (Kiran Kumar) को बारी-बारी से किस करते हैं.

