कपिल शर्मा ने दी Good News, दूसरी बार पापा बनने जा रहे हैं कॉमेडी किंग

द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) अगले महीने ऑफ एयर होने जा रहा है इस खबर से सोशल मीडिया पर हरकंप मचा दी थी लेकिन अब इस खबर की पूरी सच्चाई को सामने लाते हुए कपिल शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने लिखा- द कपिल शर्मा शो अगले महीने से ऑफ एयर होने जा रहा है क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के साथ घर पर रहना है. ताकि मैं अपने दूसरे बच्चे का स्वागत कर पाउं. आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कपिल शर्मा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से दूसरी बार पिता बनने की पुष्टी करते हुए फैन्स के लिए खास मैसेज शेयर किया है.



Bcoz I need be there at home with my wife to welcome our second baby ???????? https://t.co/wdy8Drv355