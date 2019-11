अक्षय कुमार ने शेयर की फोटो, तो कपिल शर्मा बोले- आपसे पहले आएगी मेरी 'गुड न्यूज'

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'गुड न्यूज' (Good Newwz) क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर (Kareena Kapoor), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और कियारा आडवाणी (Kiara Adwani) भी नजर आएंगी. अब अक्षय कुमार ने इस फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है. उनके द्वारा शेयर किए गए इस पोस्टर पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने भी ट्वीट के जरिए अपना रिएक्शन दिया है. उनका ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Congratulations paji .. poster is looking very nice, but my good news is coming before ur good news hahahaha, all the best team #GoodNewshttps://t.co/8mSvwblMSp