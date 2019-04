सुमोना चक्रवर्ती ने पहनी टीम इंडिया की जर्सी, तो कपिल शर्मा ने कहा कुछ ऐसा कि Video हुआ वायरल

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) से इन दिनों खूब धमाल मचा रहे हैं. हाल ही में उनके शो पर महिला क्रिकेटर्स पहुंचीं. इस दौरान कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने मिताली राज (Mithali Raj), झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) और वेद कृष्णमूर्ति (Veda Krishnamurthy) के साथ जमकर मस्ती की. कपिल शर्मा की कॉमेडी टाइमिंग से वहां मौजूद मेहमान, जज और सभी दर्शक हंस-हंसकर लोटपोट हो गए. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) वैसे भी अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने अपने शानदार कॉमेडी पंच से सभी का दिल जीत लिया.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में एक समय ऐसा आता है जब उनमें सुमोना चक्रवर्ती में नोंकझोंक हो जाती है. उनकी इस नोकझोंक ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) का यह प्रोमो वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) इंडियन टीम की जर्सी पहनकर मेहमानों के सामने आ जाती हैं, जिसके बाद कपिल शर्मा उन्हें क्रिस गेल का अंडा कहकर बुलाते हैं. उनकी इस बात पर सभी जोर-जोर से हंसने लग जाते हैं.

