करण जौहर ने आसिम रियाज के फैंस को दिया झटका, सुहाना खान के साथ फिल्म को लेकर कही यह बात

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के चर्चित कंटेस्टेंट रह चुके आसिम रियाज (Asim Riaz) ने शो में रहते हुए ही अपनी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ा ली थी. 'बिग बॉस 13' का फर्स्ट रनर अप बनने के बाद आसिम रियाज को लेकर यह खबर आई थी कि वह 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' (Student Of The Year 3) में नजर आ सकते हैं और करण जौहर (Karan Johar) उनके साथ किंग खान की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) को कास्ट कर सकते हैं. लेकिन हाल ही में इस खबर को लेकर खुद करण जौहर ने ही आसिम रियाज के फैंस को एक बड़ा झटका दे दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' को लेकर ट्वीट भी किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Absolutely baseless stories making the rounds of SOTY3 !!!! My request to everyone publishing this fabrication is to kindly Stop! Please!