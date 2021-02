करण जौहर ने रिहाना के ट्वीट के जवाब में किया ट्वीट, बोले- हमें किसी को बांटने का मौका नहीं देना चाहिए...

रिहाना के ट्वीट पर बॉलीवुड एक्टर का आया रिएक्शन, बोले- रिहाना को नहीं पता किसान, किसान नहीं बल्कि...

We live in turbulent times and the need of the hour is prudence and patience at every turn. Let us together, make every effort we can to find solutions that work for everyone—our farmers are the backbone of India. Let us not let anyone divide us. #IndiaTogether