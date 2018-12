करीना कपूर खान बूढ़ी होने से पहले करना चाहती हैं कुछ ऐसा, बोलीं- '70 साल की उम्र तक...'

खास बातें करीना कपूर ने कही दिल की बात 70 साल की उम्र से पहले करना चाहती हैं ये काम जल्द ही रेडियो पर बोलती हुईं आएंगी नजर

बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में शुमार करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) फिल्में करने के साथ-साथ रेडियो शो में भी अपना हाथ आजमा रही हैं. एक बच्चे की मां करीना इस मुकाम पर ही रुकना नहीं चाहती. उनका कहना है कि वह 70 वर्ष होने तक बहुत सारी चीजें करना चाहती हैं. 'रिफ्यूजी' फिल्म के साथ वर्ष 2000 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली करीना बाद में 'अजनबी', 'अशोका', 'चमेली', 'युवा', 'ओमकारा', 'जब वी मैट', 'हिरोइन', 'सत्याग्रह','की एंड का','उड़ता पंजाब' जैसी फिल्मों में दिखीं. उन्होंने पिछले महीने इश्क 104.8 एफएम पर अपना एक नया शो 'व्हाट वुमेन वांट विद करीना कपूर' (What Woman Want With Kareena Kapoor) शुरू किया है.यह पूछे जाने पर कि क्या वह और कुछ करना चाहती हैं, पर करीना ने आईएएनएस से यहां कहा, "आज का आइडिया केवल कंटेंट के बारे में है और एक अच्छे कंटेंट का भाग होने के बारे में है, चाहे वह वेब हो, सिनेमा, स्टेज या रेडियो हो. मुझे लगता है आज कलाकार और अभिनेता सभी कंटेंट का समर्थन कर रहे हैं. मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अपना हाथ आजमाने का मौका मिला है. यह मेरे लिए पहली बार है. चलिए देखते हैं, मैं 70 वर्ष के होने के आसपास तक विभिन्न चीजों को करना पसंद करूंगी."

भारतीय सिनेमा के पहले फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली 38 वर्षीय अभिनेत्री ने 2016 में अपने बेटे तैमूर को जन्म देने के बाद काम पर लौटकर प्रोफेशनेलिज्म को फिर से परिभाषित किया है. वर्ष 2012 में सैफ अली खान से विवाह करने वाली करीना ने डिजिटल प्लेटफार्म को भी सराहा और कहा, "मैं खुश हूं कि यह सब हमारे लिए खुल रहा है. सिनेमा का कंटेंट और विभिन्न मंच बदल रहा है. आज के दौर में आप जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा विकल्प हैं और मैं सोचती हूं कि एक अभिनेत्री के तौर पर यह सर्वोत्तम समय है."करीना ने 'मोगली : लीजेंड ऑफ द जंगल' में अपनी आवाज दी है. यह 7 दिसंबर को नेटफिलिक्स में रिलीज होने वाली है. रुडयार्ड किपलिंग की 'द जंगल बुक' पर आधारित इस फिल्म का हिस्सा बनने पर उत्साहित करीना ने कहा, "मोगली मेरे दिल के करीबी पात्रों में से एक है, क्योंकि उसकी जर्नी काफी रोचक है."